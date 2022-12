Una poltrona per due stasera su Italia 1: dove vedere il classico della Vigilia anche in streaming

Per il venticinquesimo anno consecutivo, Una poltrona per due verrà trasmesso su Italia 1 questa sera, continuando la tradizione che lo vede associato alla Vigilia di Natale nel cuore degli italiani. Il film del 1983 di John Landis, con protagonisti Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, viene trasmesso ogni anno durante la serata del 24 dicembre, un’ottima alternativa per chi non volesse festeggiare la Vigilia al cinema.

DOVE VEDERE UNA POLTRONA PER DUE STASERA

Anche nel 2022 quindi Una poltrona per due andrà in onda su Italia 1, l’appuntaento è per le 21:30. Ovviamente ci sono molte possibilità anche per chi non volesse vederlo sulla televisione lineare, con le inevitabili interruzioni pubblicitarie: il film è infatti disponibile in streaming Infinity e su Paramount+, oppure a noleggio su piattaforme come Prime Video, Rakuten, GooglePlay, Chili, Microsoft, AppleTV.

UNA POLTRONA PER DUE: CURIOSITÀ SUL FILM