tornerà finalmente sul grande schermo in Cina, ma solo per

Visto che Spider-Man: No Way Home non ha (ancora) avuto il via libera per uscire nell’importantissimo mercato asiatico, gli spettatori potranno ammirare Tom Holland e Mark Wahlberg in azione nel film tratto dal celebre videogioco a partire dal 14 marzo.

Uncharted intanto è uscito in 15 mercati internazionali (Italia inclusa) raggiungendo per il momento quota 22 milioni di dollari, mentre da oggi arriverà negli Stati Uniti.

Si tratta del secondo film di spicco a ottenere un’uscita in Cina dopo The Batman, che arriverà il 18 marzo. Tra gli altri titoli che arriveranno in Cina citiamo Assassinio sul Nilo (19 febbraio) e Un giorno di pioggia a New York (25 febbraio).

Trovate tutte le informazioni su Uncharted con Tom Holland nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del fatto che il film con Tom Holland arriverà anche in Cina? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Fonte