Uncharted, Nathan Fillion parla del film per cui crede che la Sony abbia atteso troppo tempo

Correva l’anno 2018 ecompariva nei panni di Nathan Drake in un fan film didiretto da Allan Ungar. Insieme a lui, nei panni di Sully, c’era Stephen Lang, l’attore di Avatar e Man in the dark. Il fan film – che potete guardare qui – dava sostanzialmente forma alle fantasie di chi, da anni, chiedeva a gran voce un film di Uncharted interpretato proprio da Nathan Fillion. Già perché del lungometraggio basato sulla celeberrima IP videoludica della Naught Dog si parla da anni e anni, ma solo di recente, dopo cambi di regista e rivoluzioni nel cast, è diventato realtà. La pellicola con Tom Holland e Mark Wahlberg arriverà nei cinema nel febbraio del 2022.

In una recente intervista rilasciata a margine della promozione stampa di The Suicide Squad – missione suicida, Nathan Fillion ha parlato del film e del casting di Uncharted in una chiacchierata fatta con GamingBible.

Il mio unico rimpianto è che abbiamo dovuto attendere per troppo, troppo tempo per vedere qualcuno effettivamente al lavoro su un qualcosa di Uncharted. Ma, al di là di questo, mi pare che abbiano smarcato tutte le caselline giuste. Sono molto emozionato al pensiero di vedere cos’hanno fatto. Amo i film e questa gente non ci ha mai deluso: Tom Holland, Mark Wahlberg… dai, ci divertiremo di sicuro!