, il film di Ruben Fleischer cone Mark Wahlberg, è uscito da quasi un mese in Italia e in svariati mercati internazionali e ha ormai raggiunto quota 301 milioni di dollari al botteghino (fonte: box office mojo ).

Intanto però arriva la notizia che l’uscita prevista per il 18 marzo in Vietnam è stata annullata. La Vietnam News Agency (via Variety) segnala infatti che “la distribuzione della pellicola è stata annullata dopo che le autorità lo hanno visionato e hanno verificato che contiene un’immagine illegale della famigerata Linea dei nove tratti”.

La linea dei nove tratti è una zona del mar cinese meridionale che comprende alcune delle tratte marittime più trafficate al mondo nonché delle aree ricche di minerali e risorse in un territorio rivendicato da Cina, Taiwan, Vietnam, Filippine, Indonesia e Malesia, comprese le isole Paracelso e Spratley (su Wikipedia trovate un ottimo resoconto delle varie dispute).

Nonostante le dimensioni tutto sommato ridotte del mercato cinematografico vietnamita, quello di Uncharted non è l’unico ban avvenuto nella nazione per questioni collegate alla linea dei nove tratti: nel 2018, Crazy Rich Asians era stato modificato in modo tale da rimuovere una scena in cui un personaggio portava una borsa sulla quale era raffigurata una mappa del mondo in cui la zona appariva sotto controllo cinese. Nel 2019 è poi toccato al film d’animazione Il piccolo yeti, rimosso dalle sale a dieci giorni dall’uscita perché gli spettatori avevano cominciato a notare delle mappe “non corrette” della linea dei nove tratti.

