Mancano dieci giorni all’uscita nei cinema di, il film con Tom Holland diretto da Ruben Fleischer che porterà sul grande schermo i personaggi della celeberrima IP videoludica della Naughty Dog.

L’ultimo contributo promozionale diffuso online dalla Sony è un video in cui Tom Holland parla del film insieme a Neil Druckmann, sceneggiatore, programmatore, direttore creativo e co-presidente della Naughty Dog, nonché vero e proprio deus ex-machina sia della saga di Uncharted che di quella di The Last of Us.

Trovate la chiacchierata fra i due direttamente qua sotto!

Naughty Dog's @Neil_Druckmann and @TomHolland1996 talk about UNCHARTED's epic legacy 🧭 Experience #UnchartedMovie, exclusively in movie theaters February 18! pic.twitter.com/dzxNOaNkhb — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 7, 2022

Questa la sinossi ufficiale di Uncharted:

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

