Durante un recente intervento dial Chris Evans Breakfast Show, la star di Spider-Man: No Way Home ha fatto due chiacchiere con, parlando della realizzazione di Uncharted e di alcuni retroscena riguardo il film, e in primis come la sua collegaabbia reagito ad una delle scene presenti nel film adattamento dell’omonimo videogioco.

Holland ha raccontato quanto sia stata dura cercare di farle capire che tutto, nella dinamica interna di Uncharted, avesse un senso, nonostante dall’esterno sembrassero scene prive di logica. In particolare, parlando di una scena che coinvolgeva un suo stunt e la reazione di Zendaya, l’attore ha raccontato:

C’è stato un momento davvero divertente sul set di Spider-Man: No Way Home, che abbiamo girato immediatamente dopo Uncharted. Stavo seduto vicino a Zendaya, spiegandole di cosa parlasse Uncharted e che tipo di prodotto fosse. Le ho detto: “Faccio questo stunt dove cado giù da un aeroplano e… beh vengo colpito a dire il vero da una macchina che sta cadendo giù da un aeroplano“. Lei era scioccata e mi diceva “Aspetta, cosa? Come è possibile che succeda una cosa del genere? Sembra un film totalmente ridicolo“. Io ho insistito e le ho detto: “Aspetta di vedere il film. Non ha senso se te lo spiego am quando lo vedrai capirai, ha senso all’interno del film“.

Fonte: Virgin Radio UK