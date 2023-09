Zack Swope, 32 anni, originario della Pennsylvania, entra nel Guinness dei primati per aver visto ben 777 film in un anno al cinema!

L’uomo ha iniziato questa sua avventura il 5 giugno del 2022 vedendo Minions 2 e l’ha conclusa a luglio 2023 con Indiana Jones e il Quadrante del destino.

Racconta lo scopo della sua iniziativa: sensibilizzazione nei confronti del suicidio:

Sono un sopravvissuto al suicidio e ho perso delle persone a cui tenevo a causa del suicidio. È stata un’avventura meravigliosa per la quale ho dedicato un anno della mia vita, ed è stato per una buona causa.

Per realizzare questa impresa si è concentrato prevalentemente su film di breve durata (ovviamente). E per totalizzare il numero di 777 film in un anno andava al cinema anche tre volte al giorno.

Il precedente record era stato stabilito nel 2018 da Vincent Krohn con 715 film.

Nonostante l’impegno, Zack non esclude di riprovarci:

Chi lo sa? Magari lo rifarò e proverò a battere il mio stesso record.

E voi? Quanti film avete visto al cinema in un anno? Scrivetecelo nei commenti.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: UNILAD

Classifiche consigliate