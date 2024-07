Vanessa Hudgens ha avuto il suo primo figlio! Peccato che avrebbe voluto che questa notizia restasse privata… Cosa che invece non è accaduta dal momento che la rivista TMZ ha pubblicato delle foto dell’attrice che lascia l’ospedale con il marito (Cole Tucker) e il neonato.

Scrive Hudgens su Instagram:

Siamo delusi che la privacy della nostra famiglia sia stata disprezzata e sfruttata durante questo momento molto speciale a causa dell’avidità di una fotocamera a lungo raggio che alimenta i media.

Conclude però su note positive:

Nonostante tutto questo, mamma, papà e bebè sono felici e in salute.

L’attrice aveva rivelato per la prima volta la gravidanza sul red carpet degli Academy Awards di quest’anno, dove ha presentato per il terzo anno consecutivo The Oscars Red Carpet Show.

