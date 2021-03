riceverà il VES Lifetime Achievement Award da parte della Visual Effects Society in occasione della 19esima edizione dei VES Awards, il premio di categoria degli artisti responsabili degli effetti visivi. Al regista e produttore, co-fondatore di Weta Digital, andrà il premio alla carriera come riconoscimento per il suo contributo al mondo del cinema. Patton Oswalt condurrà la cerimonia virtuale che si terrà nella notte tra il 6 e il 7 aprile.

Il VES Lifetime Achievement Award verrà assegnato dal VES Board of Directors a Jackson per “la sua consumata bravura, il suo storytelling ambizioso e il profondo dono di fondere immagini iconiche e racconti indimenticabili su scala epica”, oltre che per “la sua abilità nello sfruttare questo mestiere per portare in vita le sue visioni uniche e il suo lavoro allo stato dell’arte per restaurare materiale d’archivio che lo ha reso un campione acclamato della storia del cinema e del restauro”.

Lisa Cooke, uno dei capi della VES, ha affermato che “Sir Peter Jackson è uno dei cineasti più innovativi della nostra generazione. Peter spinge più in là i limiti conosciuti del cinema, e la sua visione e i suoi contributi a quest’arte sono leggendari. Ha ridefinito il rapporto tra spettatore e storia – lo si capisce facilmente dal seguito epico e di culto che hanno i suoi film, un testamento della sua abilità nel fondere effetti visivi, personaggi evocativi e un’immaginazione incredibile. Per questo e altri motivi, è un onore assegnare a lui il prestigioso premio alla carriera.”

“Sono emozionato e grato di ricevere il VES Lifetime Achievement Award,” ha affermato Jackson. “Se dovessi scegliere un premio alla mia carriera, sceglierei il VES Award, perché ho iniziato la mia carriera a sette anni, costruendo modellini e riprendendoli con la mia cinepresa Super 8. Il sogno di fare effetti visivi è stato il germoglio del mio intero mondo come cineasta. Ma il fatto che si chiami premio alla carriera non vi faccia pensare che sia già arrivato al mio culmine: c’è molto di più in arrivo!”

In passato, il premio alla carriera della VES è stato assegnato a figure centrali della storia del cinema come Martin Scorsese, George Lucas, Robert Zemeckis, Dennis Muren, Steven Spielberg, Kathleen Kennedy & Frank Marshall, James Cameron, Ray Harryhausen, Stan Lee, Richard Edlund, John Dykstra, Sir Ridley Scott, Ken Ralston, Jon Favreau e Chris Meledandri.

Fonte: VES