Sono passati sei anni da quando, in una diretta su Facebook,ha parlato del quarto Riddick spiegando “Siete emozionati di sentire notizie su Furia? Curiosi di sapere dove tutto è iniziato con l’oscuro personaggio di Riddick?” ha detto Diesel. “Non so se sarà vietato ai minori, potrebbe avere una mitologia più espansa e quindi essere adatta per un…”.

L’argomento affrontato nella live fatta in compagnia di David Twohy (sceneggiatore e regista della trilogia) era il rating di quello che, al tempo, era noto come Furia.

Nome che, a quanto pare, è ancora in ballo considerato che nel recente aggiornamento fatto sul progetto da Vin Diesel via Instagram viene ancora chiamato così e la lavorazione potrebbe essere quantomai prossima:

Meeting incredibile oggi, un grazie al team, sapete chi siete. Diciamo solo che Furia è più vicino di quanto pensiate.

A fine giugno, in occasione della promozione di Fast & Furious 9, l’attore ha aggiornato sul progetto svelando che non dovrebbe mancare molto all’inizio:

[Il regista] David Twoh ha scritto una sceneggiatura fantastica, perciò è solo una questione di capire quando avremo l’opportunità di girarlo. Credo che le riprese si terranno in Australia. […] La sceneggiatura è già pronta, quindi possiamo dire con certezza che siamo pronti a girare il quarto capitolo di Riddick.

Da precisare che a partire da gennaio 2022 Diesel arriverà sul set degli ultimi due film di Fast & Furious, perciò non è chiaro se Riddick potrà essere girato entro la fine dell’anno o dopo la fine della produzione di Fast.

Ricordiamo che il primo film della saga, Pitch Black, è uscito quasi vent’anni fa nel 2000. La pellicola lanciò Diesel e fu realizzata in collaborazione con Twohy. Nel 2004 uscì Le Cronache di Riddick, seguito nel 2013 dal terzo episodio, Riddick. Sin dall’anno successivo si iniziò a parlare di un quarto film, con la Universal a disposizione per realizzarlo, ma al momento non si sa molto sulla trama, salvo che dovrebbe focalizzarsi sulle origini di Riddick.