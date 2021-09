Nel 2000aveva già alle spalle l’acclamato Lock & Stock – Pazzi scatenati, ma è stato proprio in quell’anno che, grazie a Snatch – Lo strappo è riuscito a farsi notare anche da chi non aveva tutta questa grande dimestichezza con i crime movie indipendenti inglesi. Prodotto dalla Sony tramite l’etichetta Screen Gems, baciato da un ottimo successo commerciale, 83 milioni i dollari incassati in tutto il mondo a fronte di un budget di una decina, da un buon apprezzamento da parte della critica e da delle gambe decisamente lunghe in home video, il lungometraggio con Brad Pitt, Jason Statham, Benicio del Toro, Denis Farina e Vinnie Jones è rapidamente diventato un cult capace di piazzare sotto alla luce dei riflettori il regista inglese (che, subito dopo Snatch, è andato incontro al cocente scivolone di Travolti dal destino, remake di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmüller, interpretato da Madonna, all’epoca moglie del filmmaker).

In una recente intervista rilasciata a LAD Bible, l’ex calciatore Vinnie Jones ha affermato, senza tanti giri di parole, che amerebbe davvero lavorare a uno Snatch 2. L’interprete di “Pallottola al dente” Tony spiega:

Amerei fare Snatch 2. Specialmente negli Stati Uniti ogni tanto sento dire “Vedremo Snatch 2?”. Qualche anno fa giravano dei rumour su Lock & Stock, ma credo che sarebbe Snatch quello da rifare. Amerei rifarlo con tutti i ragazzi, penso che verrebbe fuori qualcosa di enorme. Un successo su tutta la linea, sarebbe un blockbuster anche che la gente lo veda. Non si sa mai con Guy Ritchie sai? Jason Statham e Guy hanno appena fatto un film insieme. Chi lo sa? So che Matthew Vaughn sarebbe pronto a produrlo, Guy dovrebbe scriverlo. Sono un sognatore, ma visto mai. Non puoi mai sapere. La roba bella è che non sarebbe una di quelle situazioni da “Oh no, ne fanno un altro”. Tutti vorrebbero vederlo. Sarebbe la premiere più calda in città… riportiamo anche Brad Pitt!

