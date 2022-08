Virtually Heroes: in arrivo a dicembre negli Stati Uniti il film mai distribuito con Mark Hamill

Variety riporta in esclusiva che Screen Media ha ottenuto i diritti di distribuzione per il Nord America di Virtually Heroes, una commedia d’azione con Mark Hamill prodotta da Roger Corman quasi dieci anni fa, ma mai distribuita fino ad ora.

Virtually Heroes aveva fatto parte della selezione ufficiale del Sundance Film Festival 2013, ma poi se ne erano perse le tracce. Diretto e prodotto da GJ Echternkamp (Frank and Cindy), il film vede nel suo cast Robert Baker (Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo), Brent Chase (Shameless), Katie Savoy (How I Met Your Mother) e il già citato Mark Hamill, star di Star Wars. La sua storia è incentrata su due personaggi di un un videogioco ispirato a Call of Duty, che, consapevoli del loro stato virtuale, combattono contro nemici infiniti e le loro crisi esistenziali. Con l’aiuto di un monaco che ricorda Yoda (interpretato da Hamill), i due cercano di vincere il gioco e di conquistare la ragazza (the girl).

Il film avrà un’uscita limitata nelle sale e in digitale a dicembre: Screen Media ha infatti stretto una partnership con la consociata Popcornflix, una piattaforma Crackle Plus, per distribuirlo in streaming nel febbraio 2023. Entrambe le compagnie sono infatti di proprietà di Chicken Soup for the Soul.

“Siamo entusiasti di portare al nostro pubblico questo progetto perduto di Corman“, ha dichiarato Screen Media in un comunicato. “Il film è una miscela perfetta di azione e commedia esagerata (campy) e ironica, e sarà sicuramente in grado di deliziare gli spettatori, sia che si tratti della loro prima incursione nel mondo di Roger Corman, sia che si tratti della cinquantesima“.

Cosa ne pensate del film Virtually Heroes prodotto da Roger Corman con protagonista Mark Hamill? Potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto, a patto di essere iscritti a BadTaste+.

FONTE: Variety