Dall’edizione Reload delle, Nicola Maccanico, premettendo che “La centralità della sala non è data dalla finestra esclusiva ma dall’esperienza che propone” ha presentato la lunga reel con le prossime uscite targate Vision Distribution.

Sono molti i film in arrivo per un listino ricco di titoli appartenenti ai generi più disparati e per tutti i target di pubblico anche se, allo stato attuale, non sono state svelate le date di tutti i lungometraggi. La speranza è tutta rivolta a quello che viene già visto come il vero periodo della ripartenza, quello in cui calare i titoli di punta: i mesi che andranno dall’autunno alle festività natalizie. Sarà l’ultimo trimestre del 2021 quello in cui arriveranno nelle sale i veri pezzi da novanta, compresi Freaks Out di Gabriele Mainetti e Diabolik dei Manetti bros.

Vision Distribution i titoli del listino 2021

Rifkin’s Festival di Woody Allen, 6 maggio

Morrison di Federico Zampaglione, 20 maggio

Arriva nelle sale a partire dal 20 maggio, Morrison, opera diretta da Federico Zampaglione e liberamente tratta dal suo romanzo Dove tutto è a metà, scritto insieme a Giacomo Gensini e pubblicato da Mondadori. Una storia di vita, amicizia e speranza, che mette a confronto due vite diverse ma legate dalla grande passione per la musica: Lodo, giovane e pieno di grandi sogni da dividere con la sua band, interpretato da Lorenzo Zurzolo (Baby, Sotto il sole di Riccione), e Libero, una ex rockstar in cerca del grande rilancio, interpretato da Giovanni Calcagno (Il primo Natale, Il traditore). Nel cast anche Carlotta Antonelli (Bangla, Suburra – La serie) e Giglia Marra (Una serata speciale, Squadra antimafia – Palermo oggi), oltre all’amichevole partecipazione di Riccardo De Filippis (Giorni, Romanzo criminale) e la partecipazione di Adamo Dionisi (Suburra, The Shift). Morrison è una produzione Pegasus Entertainment e QMI in collaborazione con Vision Distribution, Sky e Amazon Prime Video, prodotto da Ilaria Dello Iacono e Martha Capello e sarà distribuito a partire dal 20 maggio 2021 da Vision Distribution.

Siccità, di Paolo Virzì con Monica Bellucci Emanuela Fanelli Elena Lietti Vinicio Marchioni Valerio Mastandrea Gabriel Montesi Silvio Orlando

Tutti per Uma, di Susy Laude con Pietro Sermonti e Lillo, a giugno al cinema

Ariaferma di Leonardo DiCostanzo, con Toni Servillo e Silvio Orlando

Il film, scritto da Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero e Valia Santella, vedrà per la prima volta insieme, protagonisti, Silvio Orlando e Toni Servillo. Attorno a loro attori conosciuti, come Fabrizio Ferracane (Nastro d’argento per Il Traditore di Marco Bellocchio), Salvatore Striano (Cesare deve morire dei fratelli Taviani) e un cast di volti nuovi, scoperti dal regista e formati in mesi di prove e laboratori, alcuni agenti e pochi detenuti, gli ultimi rimasti di un carcere in dismissione, aspettano di essere trasferiti. A poco a poco, le regole sembrano avere sempre meno senso, e quella degli uomini in attesa diventa una nuova, fragile, comunità.

“ARIAFERMA” è prodotto da tempesta / Carlo Cresto-Dina con Rai Cinema in coproduzione con Amka Film Productions (CH), RSI Radiotelevisione Svizzera / SRG SSR, con il sostegno di MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dell’Ufficio federale della cultura (UFC), di Eurimages e il supporto della Sardegna Film Commission. Sarà distribuito in Italia e all’estero da Vision Distribution.

America Latina dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano

Atlas di Nicolò Castelli Matilda de Angelis, luglio

Promises di Amanda Sthers, con Pierfrancesco Favino e Kelly Riley

Capitan Sciabola e il diamante magico (animazione)

Chi ha incastrato Babbo Natale di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Diletta Leotta

Il silenzio grande di Alessandro Gassman con Massimiliano Gallo e Margherita Buy

Benvenuti in casa Esposito di Gianluca Ansanelli con Giovanni Esposito e Antonia Truppo

3 / 19 di Silvio Soldini con Kasia Smutniak

State a casa di Roan Johnson con Tommaso Ragno

They talk di Giorgio Bruno

I cassamortari di Claudio Amendola, con Massimo Ghini, Gian Marco Tognazzi, Lucia Ocone, Alessandro Sperduti, Sonia Bergamasco, Piero Pelù, Alessandro Benvenuti, ad agosto

Il mostro della cripta di Daniele Misischia e prodotto dai Manetti bros

Corro da te di Riccardo Milani

Lasciarsi un giorno a Roma di e con Edoardo Leo

Come un gatto in tangenziale ritorno a Coccia di Morto, di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi

