Dopo La caduta della casa degli Usher, ora su Netflix, Mike Flanaghan è già pronto a imbarcarsi in un nuovo progetto con Tom Hiddleston, Mark Hamill e un mucchio di altri attori: La vita di Chuck, tratto da un racconto di Stephen King.

La produzione, già cominciata in Alabama, è resa possibile grazie a un accordo con SAG-AFTRA, che ha dato il via libera alla lavorazione in quanto progetto indipendente. Il regista di Doctor Sleep e Hill House figura non solo come regista, ma anche come sceneggiatore.

Oltre a Tom Hiddleston e Mark Hamill, già annunciati mesi fa, nel cast troveremo volti nuovi e altri “storici” viste le passate collaborazioni del regista tra cui Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Jacob Tremblay, ma anche Taylor Gordon (qui al debutto alla recitazione), Mia Sara, Benjamin Pajak, Trinity Jo-Li Bliss, Matthew Lillard, Q’orianka Kilcher, Antonio Raul Corbo, Harvey Guillén, David Dastmalchian, Kate Siegel, Carl Lumbly, Annalise Basso, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Matt Biedel, Sauriyan Sapkota, Saidah Arrika Ekulona, Michael Trucco, Violet McGraw, Molly C. Quinn, Heather Langenkamp

THE LIFE OF CHUCK. It’s been a long time since I’ve made a completely independent movie, and it would not be possible without the herculean efforts of our producer, Trevor Macy, who has willed this film into existence, along with our partners at QWGmire. — Mike Flanagan (@flanaganfilm) October 25, 2023

Basato sul racconto contenuto nell’antologia di King Se scorre il sangue, La vita di Chuck è narrato in tre atti separati e ruota attorno alla vita di Charles Krantz che viene narrata al contrario, a partire dalla sua morte a causa di un tumore al cervello per arrivare alla sua infanzia in una casa apparentemente infestataHiddleston interpreterà il personaggio principale, mentre Hamill avrà ruolo di Albie.

