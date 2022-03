Sono passati ormai sei anni da quando la Universal ha iniziato a svilippare un film live action di: il progetto non è mai andato in porto, e nel frattempo Netflix ha realizzato una serie animata intitolata Voltron: Legendary Defender.

Ora l’Hollywood Reporter segnala che Rawson Marshall Thurber, regista di Red Notice, ha messo insieme un nuovo piano per realizzare un blockbuster basato sulle serie degli anni ottanta firmata Toei Animation, che raccontava la storia di un team di astronauti alla guida di un robot colossale di nome Voltron. Thurber ha scritto il film assieme a Ellen Shanman.

I diritti di produzione cinematografici del franchise sono della World Events Productions, di proprietà di Bob Koplar, e sembra che attualmente sia in corso una accesa asta al rialzo per aggiudicarsi il blockbuster: i contendenti principali sarebbero la Warner Bros, Amazon e nuovamente la Universal Pictures. Chi invece sembra essere fuori dai giochi è Netflix, che ha prodotto Red Notice e che peraltro ha messo al lavoro Thurber su non uno ma due sequel dell’action movie. I due film rimangono quindi una priorità per il regista, visto che il primo dovrebbe uscire già nel 2023.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: THR