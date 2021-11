, il romanzo di Philip K. Dick, autore di, approderà presto sul grande schermo.

Alla regia troveremo Francis Lawrence, regista di Io sono leggenda e dei film di Hunger Games a partire del secondo capitolo. Lawrence produrrà la pellicola con la New Republic Pictures, la casa di produzione di Brian Oliver e Bradley Fischer.

Al momento non sono disponibili dettagli sull’inizio delle riprese la data d’uscita.

La sinossi di Vulcano 3, edito da Fanucci:

Obiettivo, imparziale e iper razionale, “Vulcano 3” ha tutte le caratteristiche per essere il sovrano perfetto. Il gigantesco computer onnipotente detta la linea politica nel migliore interesse di tutti i cittadini, o almeno, questa è l’idea. Ma quando la macchina – le cui regole sono indipendenti da caos e guerra – comincia a perdere il controllo sul movimento di fanatici religiosi chiamati i Guaritori, che predicano la sua distruzione e la partecipazione attiva dei cittadini alla cosa pubblica, si scatena l’inferno. William Barris, il Direttore del Nordamerica, è lacerato dai conflitti morali: lui è potenzialmente l’unica persona in grado di impedire che la battaglia per il controllo del potere distrugga il mondo, ma prima deve decidere da che parte stare. Scritto nel 1960, il romanzo paranoico di Philip K. Dick immagina uno stato totalitario in cui i robot terrorizzano i cittadini e la libertà è solo uno scherzo assurdo.