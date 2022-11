Walter Hamada cade in piedi: produrrà horror alla Paramount

Walter Hamada non è rimasto senza impiego per molto tempo: l’ex CEO dell’ormai defunta DC Films, che da poco ha lasciato Warner Bros. Discovery, ha stretto con la Paramount Pictures un accordo di produzione pluriennale ed esclusivo.

Hamada, prima di occuparsi della DC (arrivando a far incassare alla Warner oltre 1 miliardo di dollari con Aquaman ma sviluppando anche film come The Batman, Black Adam, Joker, The Suicide Squad, Shazam!, Wonder Woman 1984) ha lavorato per anni alla New Line Cinema, contribuendo a lanciare il franchise di The Conjuring, il franchise horror più ricco di sempre con oltre 2 miliardi di dollari in incassi globali, e i due film di It.

Proprio per questo dal 1 gennaio avrà il compito di occuparsi della divisione horror della Paramount, un’area molto redditizia per la major che negli anni ha fruttato moltissimo con pellicole a budget ridotto. Recentemente Smile, che in un primo momento doveva uscire in streaming, ha ammassato la bellezza di 210 milioni di dollari in tutto il mondo. Hamada valorizzerà questo potenziale diventando l’architetto di una vera e propria area horror della Paramount, che produrrà e distribuirà al cinema e in streaming diversi horror a basso e medio budget ogni anno.

Fonte: Deadline