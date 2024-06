Eddie Redmayne, ospite al Late Night di Seth Meyers di questo martedì, ha spiegato come Warren Beatty si sia dimostrato una amico su cui potere contare… anche se in modo totalmente inaspettato.

L’attore ha infatti raccontato, durante la puntata, di quando, dopo che qualcuno anni fa gli aveva hackerato l’e-mail chiedendo soldi a tutti i suoi contatti, Beatty abbia risposto preoccupato offrendosi di mandargli qualsiasi cifra gli servisse.

“Mi trovavo a New York all’epoca, e la sera prima avevamo fatto festa. Mi sono svegliato dando un’occhiata al mio telefono e ascoltando i messaggi in segreteria” ha raccontato Redmayne. “Mi sono girato subito verso mia moglie, confuso, dicendole che Warren Beatty mi aveva lasciato una messaggio in segreteria telefonica per sapere e stavo bene e se avevo bisogno di soldi“.

Ha poi aggiunto:

Avevo i postumi della sbornia e stavo cercando di dare un senso a tutto ciò e a capire cosa stava succedendo. Per spezzare una lancia in suo favore, voglio dire che Beatty è stato l’unico così gentile da cercare di venirmi in aiuto in quel momento. Ad oggi non riesco a non avere un posto speciale per quell’uomo nel mio cuore.

