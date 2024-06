Dopo l’annuncio di Sophie Wilde come protagonista dell’adattamento cinematografico live action di Watch Dogs, basato sull’omonimo videogioco Ubisoft, un nuovo nome si aggiunge oggi al cast principale: Tom Blyth.

L’attore, noto per aver interpretato il giovane Coriolanus Snow nel prequel Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, è stato infatti confermato come co-protagonista del film.

Alla regia troviamo Mathieu Turi, su una sceneggiatura originale scritta da Christie LeBlanc per una trama che, seppure ancora sconosciuta, seguirà le vicende del videogioco, ambientato in un universo romanzato della nostra realtà in cui la tecnologia e il possesso delle informazioni e dei dati sensibili di ogni persona sono la vera ricchezza e il mezzo più potente per controllare le vite di tutti e detenere il potere.

