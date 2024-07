Sono trascorsi dieci anni dalle prime notizie relative al progetto di adattamento cinematografico di Watch Dogs e ora, dopo due lustri di proverbiale development hell, Ubisoft annuncia l’avvio delle riprese del film con il tweet che trovate qua sotto:

Alla regia troviamo Mathieu Turi, su una sceneggiatura originale scritta da Christie LeBlanc per una trama che, seppure ancora sconosciuta, seguirà le vicende del videogioco, ambientato in un universo romanzato della nostra realtà in cui la tecnologia e il possesso delle informazioni e dei dati sensibili di ogni persona sono la vera ricchezza e il mezzo più potente per controllare le vite di tutti e detenere il potere.

Nel cast troveremo Sophie Wilde e Tom Blyth.

Il film di Watch Dogs al momento non ha data d’uscita.

