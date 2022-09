In occasione del quarantesimo anniversario dall’uscita di Week-end di terrore, terzo capitolo della saga di Venerdì 13, sulla sua pagina Facebook Smoking Zombie Films ha pubblicato alcune immagini inedite dal dietro le quinte del film.

Di seguito potete vedere le immagini, che mostrano ad esempio un Jason Voorhees senza maschera e alcuni degli stunt utilizzati durante le riprese.

Nel primo Venerdì 13, Jason era presente solo in una breve scena e nel seguito (intitolato in Italia L’assassino ti siede accanto) utilizza un sacco in testa per nascondere il volto. A partire dal terzo capitolo e per il resto della serie, il personaggio indossa la nota maschera da hockey. La storia di Week-end di terrore vede Jason che, ripresosi dallo scontro avuto con Ginny Field e il suo ragazzo Paul, uccide i proprietari di un negozio ai pressi del lago, Harold ed Edna, rubando nuovi vestiti, per poi recarsi verso la fattoria locale di Higgin’s Haven.

Cosa ne pensate delle foto dal dietro le quinte di Week-end di terrore? Lasciate un commento!

FONTE: Facebook