Nel parlare di, film biografico dedicato ad Alfred Matthew Yankovic, Daniel Radcliffe ha avuto modo di promettere un livello di stranezza paragonabile a una delle sue pellicole più peculiari, ovvero Swiss Army Man.

Daniel Radcliffe, che è stato impegnato di recente al SXSW Festival per la promozione di The Lost City, ha parlato di Weird: The Al Yankovic Story col New York Times ed è stato proprio in quella sede che ha effettuato il parallelo con Swiss Army Man.

Stavo lavorando a questa scena l’altro giorno, Al viene da me e mi fa “È questa la cosa più strana che ti è capitato di fare per un film”. Gli ho risposto che “Sta fra le prime due: l’altra è quella volta che Paul Dano mi ha cavalcato come una moto d’acqua all’inizio di Swiss Army Man”.

In Swiss Army Man Daniel Radcliffe recitava di fianco a Paul Dano interpretando… un cadavere. Non un cadavere standard perché Manny, questo il nome del suo personaggio, era anche un po’ vivo (?). Qua sotto trovate il trailer della pellicola:

Ospite da Jimmy Fallon ha invece raccontato perché Weird Al ha scelto proprio lui per interpretarlo nella pellicola. Daniel Radcliffe racconta:

Dunque, 13, 14 anni fa ho cantato al The Graham Norton Show in Inghilterra una versione di una canzone di Tom Lehrer. Si trattava di The Elements. Ero seduto vicino a Colin Farrell e a una Rihanna decisamente divertita dalla cosa. Penso che abbia pensato “Ma chi è questo ragazzino che canta tutta The Elements? Chissà, magari lui è quello giusto”. E così mi ha scelto. Per questo sono molto, molto fortunato e ho anche potuto fare lezioni di Fisarmonica con Al. Posso morire felice.

Questo il video della performance in questione:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: via YouTube