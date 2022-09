Weird: The Al Yankovic Story, Evan Rachel Wood ha interpretato Madonna “sotto l’effetto di molta cocaina” in una scena del film

In occasione della presentazione di Weird: The Al Yankovic Story (GUARDA IL TRAILER) al Festival di Toronto, Evan Rachel Wood, che nel film interpreta Madonna, ha parlato del ritratto del personaggio, raccontando un aneddoto sulle riprese.

Ecco quanto ha dichiarato a EW:

In una scena Eric [Appel, regista del film] mi ha fatto fare la parte di Madonna sotto l’effetto di molta cocaina. Lei è molto subdola e si serve solo di Weird Al, e tutto ciò che fa è una bugia patologica per andare avanti nella sua carriera. Si trattava quindi di prendere il genio di Madonna e trasformarlo in una sociopatica che finisce per gestire un cartello della droga.

Daniel Radcliffe, che nel film interpreta il protagonista (Alfred Matthew Yankovic, meglio noto come “Weird Al” Yankovic), aggiunge:

Il nostro primo giorno [insieme] è stata la scena della villa, ed Evan è arrivata e [di conseguenza è arrivato] il sollievo di vederla e sapere, Oh, lei è fott*utamente pronta a farlo, impegnandosi al mille per cento… ha davvero preso il tono e il ritmo del film ed è stato molto eccitante.

Nel film, Radcliffe e Wood sono affiancati da Rainn Wilson, Toby Huss e Julianne Nicholson. Weird Al Yankovich si è anche occupato della scrittura del film insieme a Eric Appel, che si è seduto in cabina di regia. Alla produzione troviamo Tango e Funny or Die, mentre la distribuzione esclusiva sarà in streaming su The Roku Channel.

Cosa ne pensate delle parole di Evan Rachel Wood sul personaggio di Madonna in Weird: The Al Yankovic Story? Lasciate un commento!

FONTE: EW