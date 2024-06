Dagli Oscar al Festival di Annecy per la prima volta, Wes Anderson ha tenuto un panel questo mercoledì in cui, tra reminiscenze sulla sua carriera e sull’influenza che l’animazione ha avuto sul suo lavoro, ha anche anticipato qualcosa sul suo prossimo film.

Anderson, infatti, ha discusso del ruolo fondamentale della famiglia nelle sue opere e, anche se non ha fatto il nome del titolo del film (The Phoenician Scheme), ha menzionato il processo di lavorazione del suo ultimo progetto:

Ho appena finito di lavorare a questo film in Germania, insieme ad un altro centinaio di persone che hanno già lavorato con me ad altri progetti. Ci sono molti nuovi arrivati sul set, e molti trovano strano il mio modo di fare film. Non si tratta in effetti del tipico medito di realizzare film. Ma penso che valga per ogni regista. Ognuno di noi ha i suoi metodi e modi particolari e unici, e tutto ha inizio credo con il primo film che ho realizzato.