è pronto da un anno per essere presentato al Festival di Cannes, masi sta già preparando per il suo prossimo film.

El Pais rivela che il regista intende rimanere in Europa per il suo nuovo progetto, e lo girerà in Spagna, a Chinchón nel sud est di Madrid. Le riprese inizieranno a luglio e proseguiranno per tutto agosto e settembre: i set sono già in costruzione. L’ambientazione desertica ricorda i paesaggi visti nei western, tuttavia il film non apparterrà a quel genere. Nulla si sa sulla trama, se non che sarà una “storia romantica”. L’anno scorso le riprese erano state fissate a marzo, e si parlava di Roma come location principale, ma i piani sono cambiati.

Nel frattempo è stato annunciato che al Tribeca Festival il regista celebrerà i 20 anni di I Tenenbaum assieme ad Alec Baldwin, Luke Wilson, Owen Wilson, Gwyneth Paltrow, Anjelica Huston, e Danny Glover.

Vi ricordiamo che The French Dispatch, scritto dallo stesso Anderson su una storia ideata assieme a Jason Schwartzman, Roman Coppola e Hugo Guinness, vede nel cast Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothee Chalamet, Lea Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri,Elisabeth Moss, Stephen Park, Owen Wilson, Elisabeth Moss e Bill Murray.

La trama ufficiale non è stata svelata, ma ecco la sinossi preliminare: