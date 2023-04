Ci siamo: la Writers Guild ha ufficialmente chiamato a raccolta i propri membri per ottenere l’autorizzazione a indire uno sciopero degli sceneggiatori. La votazione si aprirà l’11 aprile e si chiuderà il 17 aprile.

“Gli studios devono dare delle risposte alla crisi che stanno affrontando gli sceneggiatori,” si legge nel comunicato. “I membri della WGA devono dimostrare l’intenzione di combattere per un contratto giusto e meritato, supportando l’autorizzazione a indire uno sciopero”.

La decisione era tutto sommato attesa dopo che le prime due settimane di trattative si sono risolte con un nulla di fatto e l’annuncio di una pausa di due settimane e l’intenzione di proseguire nei negoziati. Nella comunicazione il sindacato sottolinea però come l’associazione dei produttori AMPTP non sia riuscita a “offrire risposte significative sui problemi economici al centro delle aree principali di lavoro della WGA: televisione episodica, spettacoli di varietà e commedia. […] Hanno ascoltato educatamente le nostre presentazioni e hanno fatto dei piccoli passi solo in una manciata di aree. Tuttavia hanno accompagnato questi passi in avanti con dei passi indietro in altre aree volti a cancellare ogni guadagno. […] Ora dobbiamo dimostrare la nostra determinazione. Votando, ci darete maggiore peso nella trattativa per strappare il contratto migliore possibile prima della sua scadenza: se le aziende non saranno intenzionate a venire incontro alle nostre ragionevoli richieste, dopo il 1 maggio indiremo uno sciopero. Nel mese di aprile, i nostri negoziatori continueranno a lavorare per ottenere un contratto equo.”

Fonte: Deadline

