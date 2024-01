Durante l’episodio dell’11 gennaio di The View Whoopi Goldberg si è scagliata contro FoxNews per aver parlato in diretta di alcune teorie cospirazioniste su Taylor Swift.

Stando al conduttore di FoxNews Jesse Watters, infatti, il governo avrebbe ingaggiato la celebre cantante per controllare l’opinione pubblica e ha citato come esempio l’invito al voto rivolto da Swift ai suoi fan. “Centinaia di migliaia di fan di Taylor Swift si sono improvvisamente registrati per il voto. Mi chiedo chi sia arrivato a lei, magari la Casa Bianca“.

Goldberg non ha preso molto bene l’accaduto. “Ci sono veri problemi che toccano milioni di americani e questo è ciò che Fox news voleva far sapere ai suoi ascoltatori. […] Ha portato la gente al voto, probabilmente ogni tipo di persona, e se l’ha fatto perché deve essere visto come qualcosa di negativo?“.

La co-conduttrice Sunny Hostin ha sottolineato che forse Watters era semplicemente deluso che Swift non fosse una “principessa” conservatrice:

Credeva che fosse la loro principessa. E invece ha sostenuto la protesta March for Our Lives contro le armi da fuoco, ha supportato la comunità LGBTQ nei suoi video musicali, è a favore del movimento per il diritto all’aborto e poi ha invitato la gente a votare. Hanno scelto la principessa sbagliata.

“Sono stanca della gente stupida” ha concluso Goldberg. “Sono semplicemente stanca, non ce la faccio“.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Fonte

Classifiche consigliate