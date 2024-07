In una recente intervista per il podcast Shut Up Evan con Evan Ross Katz, Ariana Grande ha ripreso la discussione iniziata in seguito al video diventato virale a causa del suo repentino cambio di voce durante un’intervista.

La cantante e attrice ha dichiarato e ribadito che il cambio nel suo tono di voce è solo dovuto al ruolo di Glinda in Wicked:

Semplicemente ho passato molto tempo a interpretare un personaggio, ogni singolo giorno. Mi sono allenata a livello vocale per diversi ruoli e per diversi motivi da tempo, da molto prima di lasciare Londra e da molto prima di tutto questo, si tratta semplicemente di memoria muscolare. Con gli attori maschi – a parte qualche battuta – non succede: tutti fanno i complimenti sulla dedizione al lavoro, sul trasformismo nella voce e sulla performance eccezionale. Ma… Dio ce ne scampi se io starnutisco come Glinda! Di colpo sono una squilibrata!

Ariana Grande apparirà presto sul grande schermo in Wicked, nei cinema in Italia il 27 novembre.

Fonte: People

