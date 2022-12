Will Smith offre due mesi di prova gratuiti ad Apple TV+ per guardare Emancipation

In risposta a chi si lamentava di non poter guardare Emancipation – Oltre la libertà perché sprovvisto di abbonamento ad Apple TV+, Will Smith ha deciso di regalare due mesi di prova gratuiti al servizio.

Tutto ciò che occorre fare, come spiega l’attore nel video allegato a seguire, è visitare questo indirizzo e richiedere i due mesi di prova.

“E se già ce l’avete” ha aggiunto l’attore, “vostra zia non ce l’ha“.

Emancipation – Oltre la libertà (qui il primo trailer) è arrivato su Apple TV+ il 9 dicembre.