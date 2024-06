Durante la promozione stampa di Bad Boys 4, Will Smith ha partecipato come ospite al popolare format Hot Hones dove ha potuto ribadire una cosa che aveva già detto in passato, ovvero di ritenere La ricerca della felicità di Gabriele Muccino il miglior film fra quelli che ha interpretato.

Spiega la star:

Penso che il miglior film in assoluto che io abbia mai fatto sia La ricerca della felicità. Subito dopo c’è il primo Men In Black. La regia, la fotografia e la musica…

Poi ha aggiunto:

Penso che tra i film in cui mi sono divertito di più ci siano sicuramente Bad Boys e Aladdin, che è stato semplicemente il massimo del divertimento. Se dovessi mettere quattro miei film in una capsula del tempo sarebbero La ricerca della felicità, il primo Men In Black, Io sono leggenda e probabilmente King Richard.

Noto in Italia col titolo di Una famiglia vincente, King Richard è il film che ha portato l’Oscar a Will Smith nell’edizione che, però, è stata funestata dal ben noto schiaffo a Chris Rock.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: YouTube

Classifiche consigliate