ha ricevuto delle scuse molto peculiari da, come si vede nel nuovo video pubblicato su Instagram dal regista.

Di recente l’attore ha infatti pubblicato una biografia che ha regalato al regista e che ha autografato lasciando un messaggio: “Ok Michael. Avevi ragione, io avevo torto“.

Leggi anche: Will Smith svela che le feroci reazioni ad After Earth ebbero un impatto negativo sul figlio Jaden

Bay ha commentato spiegando che “mi sembra una scusa per qualcosa“, ovvero per averlo fatto correre con la camicia sbottonata facendolo diventare una star [in Bad Boys].

Nel libro si parla proprio di una sequenza di Bad Boys, il primo film di Smith e di Bay, che aveva visto regista e attore entrare in disaccordo. Bay voleva che Smith corresse a petto nudo dietro i cattivi che avevano rapito il personaggio di Tea Leoni. L’attore non voleva, così raggiunsero un accordo: correre con la camicia sbottonata. Dopo la fine delle riprese, Bay urlò a Smith: “Sei appena diventato una star“.

Bay e Smith tornarono poi a collaboratore al sequel di Bad Boys nel 2003, anche se da allora non hanno più lavorato insieme. Nel 2020 l’attore è tornato nel franchise partecipando a Bad Boys For Life, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, i due registi scelti per portare Batgirl al cinema.