Durante la promozione stampa di Bad Boys 4, Will Smith ha potuto dire la sua in merito ai problemi che, negli ultimi periodi, Hollywood e le produzioni cinematografiche hanno avuto in materia di performance al box-office.

Problematiche che sono state prima causate dall’emergenza sanitaria del Coronavirus e poi, dopo un 2023 che pareva aver segnato una svolta e la ripresa del mercato, dagli strascichi del doppio sciopero degli attori e degli sceneggiatori che, inevitabilmente, si è andato a ripercuotere sul tutto il 2024.

Ospite del popolare format Hot Hones, Will Smith ha potuto offrire questa lettura dell’attuale contesto:

La definizione di successo cinematografico è ancora più o meno la stessa. Essenzialmente, è solo più difficile ottenerne uno. Prima bastava mettere qualche esplosione nel trailer, un paio di buone battute e la gente era lì in fila alle casse. Adesso la televisione offre prodotti così validi che ci sono film nei cinema per cui le persone, semplicemente, non escono di casa. C’è sicuramente una domanda più alta per un certo tipo di film affinché la gente esca di casa.

