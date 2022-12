Will Smith parla dell’uscita catartica di Emancipation: “In questo momento della mia vita è perfezione poetica”

Nel corso di un’intervista con Deadline per la promozione di Emancipation, Will Smith ha parlato di quanto sia catartico far uscire il film in un momento decisamente particolare.

“Quando ho accettato questo film, ho immaginato il suo contributo potenziale al dibattito sociale moderno” ha commentato l’attore. “Ho pensato che sarebbe stato un promemoria necessario delle strade che abbiamo percorso come paese in passato per evitare di tornare a percorrerle“.

Ha poi aggiunto, facendo riferimento all’anno turbolento appena trascorso sin da quanto accaduto agli Oscar con Chris Rock:

Avere un film del genere, in questo momento per me e in generale in questo momento della mia vita, è perfezione poetica.

Come già raccontato in un’altra intervista, la speranza dell’attore è che le sue azioni non precludano possibilità agli Oscar:

L’idea che possa venir loro negato a causa mia… mi uccide. […] La cosa più importante per me è che queste persone si sono fidate di me e hanno voluto lavorare con me. Spero che il loro impegno venga riconosciuto, e che il loro lavoro non venga sminuito a causa di una terribile decisione compiuta da me.

Emancipation – Oltre la libertà (qui il primo trailer) uscirà a dicembre nei cinema americani e poi arriverà su Apple TV+ il 9 dicembre.