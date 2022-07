Winnie the Pooh: Blood and Honey, il primo poster della rivisitazione horror

Grazie a Entertainment Weekly possiamo vedere il primo poster di Winnie the Pooh: Blood and Honey, progetto horror ispirato al noto personaggio per bambini.

Rhys Frake-Waterfield si è occupato della regia. E recentemente sul progetto e sui personaggi aveva dichiarato:

Pooh e Pimpi non hanno rimorso, sono davvero molto sadici. È una cosa che volevo da questi personaggi, che sono sempre stati Pooh e Pimpi. Ho scelto attori che potessero riflettere la mia visione, con Pooh ritratto come l’alfa, quello al comando. Pimpi è praticamente quasi il suo servitore, fa tutto ciò che Pooh vuole. Hanno costruito tutto questo nel corso degli anni, hanno alimentato queste tendenze sadiche andandosene in giro a prendere di mira le persone a ucciderle, per poi cibarsene.

Potete vedere il poster qua sotto:

Al momento non è ancora disponibile una data d’uscita.

Cosa ne pensate? Il progetto vi ispira? Ditecelo qui di seguito nei commenti!