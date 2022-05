Dal primo gennaio 2022, le storie dia cura di A.A. Milne sono diventate di dominio pubblico. La versione Disney del personaggio è ancora protetta da copyright, ma la major non possiede più i diritti di sfruttamento esclusivo dell’opera di Milne da alcuni mesi.

C’è chi ha subito approfittato dell’occasione per realizzare una versione diversa dal solito ispirata al celebre orsetto.

Rhys Frake-Waterfield si è infatti messo dietro la macchina da presa per girare Winnie the Pooh: Blood and Honey, una rivisitazione horror di cui vi mostriamo le prime immagini grazie a IMDB. Al momento non è chiaro quando e dove sarà distribuito il progetto.

Il personaggio, ricordiamo, è stato al centro di due recenti lungometraggi in live-action: Vi presento Christopher Robin di Simon Curtis (2017) e Ritorno al Bosco dei 100 Acri di Marc Forster (2018).

Fonte: Dread Central