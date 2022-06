Come abbiamo visto , visto che dal primo gennaio 2022 le storie dia cura di A.A. Milne sono diventate di dominio pubblico, c’è chi ha subito approfittato dell’occasione per realizzare una versione diversa dal solito ispirata al celebre orsetto.

Rhys Frake-Waterfield si è infatti messo dietro la macchina da presa per girare Winnie the Pooh: Blood and Honey, una rivisitazione horror di cui vi abbiamo mostrato le prime immagini qualche giorno fa.

Il regista ha parlato del progetto con Dread Central, descrivendo le tendenze dei due protagonisti:

Pooh e Pimpi non hanno rimorso, sono davvero molto sadici. È una cosa che volevo da questi personaggi, che sono sempre stati Pooh e Pimpi. Ho scelto attori che potessero riflettere la mia visione, con Pooh ritratto come l’alfa, quello al comando. Pimpi è praticamente quasi il suo servitore, fa tutto ciò che Pooh vuole. Hanno costruito tutto questo nel corso degli anni, hanno alimentato queste tendenze sadiche andandosene in giro a prendere di mira le persone a ucciderle, per poi cibarsene.

Al momento non è ancora disponibile una data d’uscita.

Cosa ne pensate? Il progetto vi ispira? Ditecelo qui di seguito nei commenti!