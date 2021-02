In occasione del 95° anniversario diDisney ha stretto una nuova collaborazione con Hot Topic per realizzare una nuova collezione di vestiti ispirati all’amato personaggio nato dalla penna di Alan Alexander Milne e protagonista di moltissimi prodotti Disney.

Tra i vari capi di abbigliamento troviamo scarpe, gonne, t-shirt, cardigan, pantaloncini e molti altri capi e accessori.

Potete vedere le immagini di qualche prodotto qui di seguito:

Il personaggio è stato al centro di due recenti lungometraggi in live-action: Vi presento Christopher Robin di Simon Curtis (2017) e Ritorno al Bosco dei 100 Acri di Marc Forster (2018).

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri, ultimo film animato Disney arrivato al cinema nel 2011:

La prima avventura di Pooh sul grande schermo realizzata dallo staff di animatori Disney in oltre 35 anni. Quando il povero Ih-Oh perde la coda, il Gufo Uffa spedisce l’intera squadra – Pooh, Tigro, Tappo, Pimpi, Cangu e Ro – in un viaggio avventuroso per soccorrere l’asinello e salvare Christopher Robin dal misterioso Backson. Una giornata movimentata per un orsetto che era solo alla ricerca di un po’ di miele!