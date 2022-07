Wolfman: Ryan Gosling “emozionato” all’idea di lavorare al nuovo film sull’uomo lupo

Durante la promozione di The Gray Man, Ryan Gosling ha parlato brevemente di uno dei suoi prossimi film, Wolfman, il nuovo film dedicato all’uomo lupo diretto da Derek Cianfrance.

L’attore si è detto elettrizzato all’idea durante un’intervista con Collider:

Farei qualunque cosa con Derek, ma l’idea di realizzare qualcosa del genere sembra davvero emozionante. Per entrambi si tratta di qualcosa di nuovo, ma per certi versi è un tipo di film che abbiamo già realizzato molte volte, ma questa volta si tratta di farlo in senso letterale. Abbiamo sempre realizzato la versione metaforica di questa storia, perciò è bella l’idea di lavorare a quella letterale.

Cianfrance ha diretto Gosling in Blue Valentine e in Come un tuono, recentemente ha scritto e diretto la serie I Know This Much Is True ed è stato nominato all’Oscar per la sceneggiatura di Sound of Metal.

Wolfman sarà il secondo film della major nella “nuova” iterazione dei Mostri Universal dopo il flop di La mummia e dopo che L’uomo invisibile ha incassato 124 milioni di dollari (pandemia inclusa) su un budget di 7.

Il più recente film dedicato a Wolfman è del 2010, diretto da Joe Johnston con Benicio del Toro nei panni dell’iconico mostro.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!