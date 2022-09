Woody Allen, arriva la smentita: non ha intenzione di lasciare la regia cinematografica

Ieri mattina, abbiamo riportato quanto pubblicato da La Vanguardia (via ElPeriodico) in merito a una dichiarazione di Woody Allen che ha gettato nello sconforto tutte quelle persone che amano la cinematografia dell’autore newyorkese.

Durante una chiacchierata a margine della promozione stampa del suo ultimo libro, Zero Gravity (il cui lancio in Spagna è previsto per il 27 settembre, in Italia è già disponibile grazie alla casa editrice La Nave di Teseo), Woody Allen ha – anzi, avrebbe è il caso di dire – espresso l’intenzione di volersi fermare al cinquantesimo film, e che “in linea di principio” non ne girerà altri (ECCO TUTTI I DETTTAGLI).

Variety però ha pubblicato un aggiornamento in merito alla faccenda riportando le parole affidate al magazine da parte di un portavoce di Woody Allen che smentiscono quanto riportato da La Vanguardia. La nota ufficiale recita:

Woody Allen non ha mai detto che si stava ritirando né ha detto di essere impegnato nella scrittura di un altro romanzo. Ha detto che stava pensando al non fare film che vanno a finire dritti o molto velocemente sulle piattaforme streaming una prospettiva che non reputa divertente in quanto amante dell’esperienza del cinema in sala. Ora come ora, non ha intenzione di andare in pensione ed è molto emozionato di trovarsi a Parigi per girare il suo nuovo film, che sarà il suo cinquantesimo.

FONTE: Variety