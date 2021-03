Si è tenuta ieri sera la premiazione dei Writers Guild Awards, i premi della Writers Guild of America , la potente associazione sindacale degli sceneggiatori che ha un ruolo centrale nell’Academy. Il regolamento della WGA è più stringente di quello degli Oscar, e così quest’anno tra tutti i film usciti tra il 1 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021 presi in considerazione sono stati scartati Nomadland , Mank, Minari, Pieces of a Woman, Emma, Ammonite, Martin Eden, La vita davanti a sé e Soul (perché non sono stati prodotti rispettando il “Minimum Basic Agreement” richiesto dall’associazione). Tra questi, Minari e Nomadland sono candidati all’Oscar

A vincere il WGA sono Borat: Seguito di film cinema e Una donna promettente. Sacha Baron Cohen e il suo team hanno ottenuto il premio per la miglior sceneggiatura non originale: l’attore, tanto per cambiare, ha ringraziato Rudolph Giuliani, che “ha fatto tutto ciò che speravamo”. Emerald Fennell ha invece ottenuto il premio per la miglior sceneggiatura originale: “È davvero importante per me far parte di questa organizzazione,” ha commentato.

Un anno fa, lo ricordiamo, Parasite e Jojo Rabbit vinsero i WGA, arrivando poi a ottenere i rispettivi Oscar alla sceneggiatura.

Sul fronte televisivo, Ted Lasso ha vinto come miglior serie comedy e miglior nuova serie, mentre The Crown ha vinto come serie drammatica e Mrs. America e La regina degli scacchi come miniserie.

Ecco tutti i vincitori dei Writers Guild Awards: