Young Woman and the Sea di Joachim Rønning con protagonista Daisy Ridley è uscito al cinema negli Stati Uniti il 31 maggio. Il film racconta la storia vera dell’atleta olimpica Trudy Ederle, la prima donna ad attraversare a nuoto il Canale della Manica.

Racconta il regista cosa lo ha convinto della sceneggiatura da subito:

Il copione di Jeff Nathanson è stato uno dei migliori copioni che abbia mai letto — se non il migliore che abbia mai letto. E aveva tutto ciò che cerco in una storia: è drammatico, è molto emozionante, è divertente, è spaventoso, è ispiratore. È una vera storia di una perdente che era disposta a rischiare la propria vita per dimostrare un punto.

Anche Ridley spiega cosa ama del film, aggiungendo che si tratta di una pellicola particolarmente adatta al momento storico che stiamo vivendo:

Particolarmente ora, avere un film che è gioioso e pieno di speranza ed è reale e parla davvero di trionfare sulle avversità, ma si concentra anche su questa famiglia che si ama, si sostiene e desidera il meglio per ciascuno dei suoi membri, sembra proprio ciò di cui tutti potremmo avere bisogno in questo momento.

Ancora non si conosce una data di uscita in Italia di Young Woman and the Sea.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: IndieWire

Classifiche consigliate