Al ristorante Manita di Toronto non è filato tutto liscio quando nel locale si è presentato Zachary Quinto (Spock nei film di Star Trek), accusato di essersi comportato come un “bambino viziato”.

Lo staff del Manila ha infatti pubblicato una storia – poi diventata post – su Instagram, descrivendo la maleducazione dell’attore nei confronti dello staff e degli altri ospiti presenti.

Ecco quanto dichiarato dal ristorante assieme al post originale:

Zachary Quinto – un meraviglioso Spock ma un terribile cliente.

Ha urlato a tutto il nostro staff come un bambino viziato, dopo che non ha risposto a due dei nostri messaggi che lo informavano che il suo tavolo era pronto, e rifiutandosi di credere che tutti gli altri tavoli liberi non fossero in realtà prenotati da altri e quindi non disponibili.

Ha portato alle lacrime la nostra caposala e ha messo a disagio gli altri ospiti presenti.

Signor Quinto, porta il tuo pessimo comportamento da qualche altra parte, abbiamo tante celebrità qua al Manita, tutte gentili e educate, ma chiaramente tu non sei tra queste.