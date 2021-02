vuole riprovarci con la leggenda di Re Artù. Nonostante una serie di progetti fallimentari, in una recente intervista con i Minutemen di cui vi abbiamo già parlato in relazione alla Snyder Cut di, il regista ha confermato di esser al lavoro su un nuovo adattamento “fedele” della storia del leggendario condottiero britannico.

“Sto lavorando a una cosa, ma vedremo” ha commentato il regista. “Sto pensando a una sorta di rivisitazione, a una rivisitazione davvero fedele del mito arturiano. Vedremo, magari prima o poi riuscirò a farlo“.

L’ultimo tentativo di portare sul grande schermo la storia di Artù Pendragon è stato quello di Guy Ritchie, con King Arthur: Il Potere della Spada, che ha raggiunto risultati pessimi al botteghino, pur registrando dati più che positivi nelle vendite in DVD e Blu-ray.

Al cinema, il film ha incassato meno di 40 milioni di dollari al botteghino americano e appena 109 nel resto del mondo, a fronte di un budget di produzione di 175 milioni di dollari (ai quali vanno aggiunte ingenti spese di marketing).

Zack Snyder aveva già fatto una strizzata d’occhio a Re Artù in una scena di Batman V Superman: Dawn of Justice, quella dell’assassinio dei genitori di Bruce, in cui sull’insegna di un cinema vediamo un film molto preciso in programmazione: Excalibur, il fantasy d John Boorman.

Fonte