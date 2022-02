Negli scorsi anni abbiamo vistoin cinecomic come Joker e Deadpool 2. Ma pare che l’attrice abbia in ballo un altro, interessante progetto, ovvero un film su

In una recente intervista a Screen Rant David Rysdahl, marito dell’attrice, ha rivelato di avere in programma un film tratto dall’iconica fiaba dei fratelli Grimm in cui Beetz vestirà i panni della protagonista:

C’è qualcosa di cui non posso parlare ma che sarà eccitante. Ma io e Zazie [Beetz] scriviamo molto. Ho un paio di sceneggiature. Abbiamo una società di produzione e scriviamo moltissimo. Come ho già detto. Vi ho già detto che scriviamo molto? Stiamo realizzando una storia riguardo Rapunzel, su ciò che più o meno accade dopo, per Zazie. Avrà un “grande afro”. È qualcosa che siamo entusiasti di scrivere… .[ Zazie interpreta Rapunzel] nella sceneggiatura che abbiamo realizzato!

Qua sotto trovate la sinossi della fiaba dei fratelli Grimm:

Il racconto si apre con il furto di alcuni raperonzoli dal giardino del castello di una strega. L’autore del gesto si giustifica spiegando che la moglie, incinta, aveva il desiderio di assaggiarli. Le scuse non bastano e la perfida strega consente all’uomo di tornare a casa con il maltolto solo a condizione di sottrarre alla coppia il primogenito, una volta nato. Nasce una bellissima bimba, che la strega rapisce e, dopo alcuni anni, rinchiude in una torre senza alcun accesso alla base, sulla quale lei stessa si issa arrampicandosi con l’aiuto dei lunghissimi capelli di Raperonzolo. La vicenda si sviluppa poi secondo la struttura più conosciuta, fino al felice epilogo.

