Secondo quanto riportato da Deadline l’attrice e stuntwoman(Malignant, Oblivion) farà presto il suo debutto alla regia con una commedia ancora senza titolo prodotta dalla Lionsgate.

La sceneggiatura sarà firmata da Kirsten “Kiwi” Smith e Mamrie Hart. L’opera è ispirata al cortometraggio diventato virale “Boss Bitch Fight Challenge” con la stuntwoman.

Tra i produttori figurano Rob Tapert e Romel Adam insieme a Rock Shaink e Dash Aiken della Romark Entertainment. Le sceneggiatrici saranno anche le produttrici esecutive. Meredith Wieck e Scott O’Brien supervisioneranno il progetto per Lionsgate.

Nella sua carriera da controfigura la Bell ha preso parte a titoli come Grindhouse – A prova di morte, Grindhouse – Planet Terror, The Kingdom, 27 volte in bianco Reflections, Blood and Bone,Bitch Slap – Le superdotate Bastardi senza gloria Ricatto d’amore, The Final Destination 3D, Iron Man 3 e Thor: Ragnarok.

