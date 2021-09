non nasconde il proprio interesse verso il tornare a interpretare Tallahassee in un nuovo capitolo di

Conosciuto in Italia come Benvenuti a Zombieland, si tratta di un film che, uscito nel 2009 per la regia di Ruben Fleischer e la sceneggiatura del duo Rhett Reese & Paul Wernick, noto per aver poi dato vita insieme a Ryan Reynolds ai due Deadpool, dopo il buon successo commerciale ottenuto, più di 100 milioni di dollari incassati a fronte di un budget decisamente contenuto di poco superiore ai 20, è diventato col tempo un piccolo cult.

Per un motivo e per l’altro, per vedere il sequel – Zombieland – Doppio colpo – abbiamo però dovuto attendere dieci anni esatti dal debutto del primo capitolo. Durante la promozione stampa di Venom – La furia di Carnage, Woody Harrelson, in un’intervista con Screen Rant, non ha di certo nascosto il suo desiderio circa la possibilità di tornare nei panni del sopravvissuto all’apocalisse zombie, a patto di poterlo fare insieme ai suoi compagni di squadra Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin.

Non ho sentito nulla in merito da parte dei vari elementi del gruppo creativo. Ma amerei tornare a lavorarci perché amo quella gente. Quel gruppo di persone… è un gruppo di gente singolarmente divertente, buffa e meravigliosa. Per cui ti dico che sarei disponibilissimo a farlo.

Scritto da Rhett Reese & Paul Wernick e Dave Callaham, Zombieland: Doppio è uscito il 18 ottobre negli Stati Uniti, per la regia di Ruben Fleischer, e in Italia il 14 novembre.

La sinossi ufficiale:

Dieci anni dopo il primo film, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone di nuovo insieme sul grande schermo in Zombieland – Doppio Colpo. Sequel del cult movie Benvenuti a Zombieland, il film è diretto ancora una volta da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick, già autori del primo film, e Dave Callaham.

Tra violenza, distruzione e situazioni comiche, che si diffondono dalla Casa Bianca al resto del Paese, i quattro protagonisti dovranno affrontare nuove forme di zombie, evolute rispetto al primo film, e incontreranno altri umani sopravvissuti. I quattro dovranno inoltre fronteggiare le crescenti difficoltà della loro irriverente quanto improvvisata famiglia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!