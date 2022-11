Zorro: Antonio Banderas vorrebbe passare il testimone a Tom Holland

Rivedremo mai Antonio Banderas nei panni dell’eroe mascherato Zorro?

In vista dell’uscita nelle sale del secondo film animato del Gatto con gli stivali ComicBook.com ha proprio domandato all’attore se è possibile in futuro un suo ritorno nei panni del personaggio. Banderas non solo ha risposto, ma ha anche rivelato il nome di chi potrebbe essere il suo erede:

Sì, lo farei. Prenderei in considerazione questa possibilità. Perché no? Durante le interviste di oggi penso di aver detto qualcosa del genere a qualcuno…. Ho detto che se mi chiameranno per Zorro farò quello che Anthony Hopkins ha fatto nel primo film e quindi passare il testimone a qualcuno. Tom Holland. Ho lavorato con lui in Uncharted ed è davvero energico e divertente, ha questa particolare scintilla. Perché no?

Ricordiamo che Banderas ha vestito i panni dell’iconico personaggi in La maschera di Zorro (1998) e in The Legend of Zorro (2005).

