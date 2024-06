Quando nel 1999 Matrix uscì in sala nessuno sapeva cosa fosse e del resto nessuno aveva ancora visto un film così, in cui l’obiettivo non è di entrare nei mondi virtuali ma di uscirne, uno in cui la realtà che pensiamo di vivere è un’illusione, in cui l’identità è in continua negoziazione e in cui l’azione, le arti marziali e anche gli effetti digitali erano a uno standard nuovo. L’impatto fu tale che lo si misura in 5 fasi diverse.A cura di Gabriele Niola e Bianca Ferrari.Sostenete la nostra realtà abbonandovi: plus.badtaste.it