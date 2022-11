Falò Martedì di Francesco Alò A ruota libera sui temi del cinema

In riproduzione

Nel nuovo appuntamento con il podcast Falò parliamo di alcune delle scelte di makeup - anche digitale - più bizzarre viste al cinema e in tv negli ultimi tempi. Dal Nanni Moretti de Il Colibrì al Rhys Ifans di House of the Dragon...

Tutti gli episodi