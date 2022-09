Falò Martedì di Francesco Alò A ruota libera sui temi del cinema

In riproduzione

Sono 12 i film in corsa per la designazione del titolo che rappresenterà l'Italia all'edizione 2023 degli Oscar. Mancano però Ennio e Bones and All: nel nuovo appuntamento con il podcast Falò parliamo del motivo per cui non ci sono questi film, e quale potrebbe essere il titolo selezionato.

Tutti gli episodi